ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة إن البرلمان حتى الآن لم يناقش أي خيارات بديلة لإجراء الانتخابات في موعدها، لكنه سيناقش تقرير مفوضية الانتخابات الذي قدمته رسميًا للبرلمان في جلسته الأسبوع المقبل، ووقتها نقرر ما يجب اتخاذه وفق ما تتطلبه المرحلة.

اوحيدة وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري أوضح أن بعض المستجدات ألقت بظلالها على تعثر استكمال العملية الانتخابية في موعدها، ومنها الشبهات التي صاحبت فرز وتقييم ملفات المترشحين للرئاسة وما شابها من جدليات وتهديدات وكذلك افتعال مشكلات أمنية في سبها وطرابلس، وفق قوله.

وبخصوص مصير الحكومة والرئاسي، قال عضو البرلمان: “إذا ما تأجلت الانتخابات لفترة أطول، من المتوقع أن تتم إقالة حكومة تسيير الأعمال الحالية التي لا تلقى قبولًا بسبب ملفات الفساد وتخبطها وإخفاقاتها الكثيرة وسيتم تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة مصغرة لمهام محددة”، بحسب تصريحاته.