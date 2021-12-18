بورصة اسطنبول تعلق التداولات بعد انهيار الليرة التركية

تركيا – قررت بورصة اسطنبول، امس تعليق التداولات بعد انهيار العملة التركية، حيث تجاوز سعر صرفها مستوى 17 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى في التاريخ.

وأشارت وكالة “نوفوستي” إلى أن أكبر البنوك في التركيا من الشركات التي تصدرت التراجع اليوم في بورصة اسطنبول.

ووفقا للوكالة فقد تراجع سهم بنك TSKB التركي بنسبة 8.85%، فيما هبط بنك Parsan بنسبة 8.85%.

وجاء قرار الإغلاق وسط تراجع حاد تشهده العملة التركية في الفترة الأخيرة في ظل قرار البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة الرئيسية.

وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي 400 نقطة أساس إلى 15% منذ سبتمبر 2021 تنفيذا لخطة الرئيس الأمريكي رجب طيب أردوغان التي تعطي الأولوية للصادرات والإقراض على الرغم من انتقادات اقتصاديين ومشرعين معارضين لهذه السياسة باعتبارها متهورة.

وهوت العملة التركية اليوم إلى مستوى 17.099 ليرة للدولار، وهو أدنى مستوى تبلغه العملة في التاريخ.

المصدر: نوفوستي + رويترز