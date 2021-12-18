ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب محمد دومة أن تأجيل الانتخابات أصبح الآن إلزاميا نتيجة للجدول الزمني القصير، وعلى مجلس النواب ايجاد خارطة طريق بعد 24 ديسمبر وهو موعد انتهاء الحكومة الحالية وتشكيل حكومة وطنية تقود المرحلة القادمة.

دومة لفت خلال تصريح لمنصة”فواصل” إلى أن عمر الحكومة سيتراوح من 3 أشهر إلى 12 شهرا وهذه الفترة هي التي سيتم فيها تحديد موعد انتخابات جديدة.

وأضاف:”بتنا على دراية تامة أن المفوضية العليا عاجزة عن إصدار القوائم النهائية للمترشحين للرئاسة وسبب العجز هو اختلاف التوجهات وانقسامها ناهيك عن اشكالية من يقبل الآخر”.

وأشار إلى أنه وفق الإعلان الدستوري المفوضية العليا للانتخابات هي من تحدد ما إذا كانت قادرة على إجراء الانتخابات في موعدها أم لا وبناء على مراسلة منها لمجلس النواب يتم الإعلان عن التأجيل.