سوريا – أقدم مسلحون موالون لتركيا على قطع المئات من أشجار الزيتون التي تعود ملكيتها إلى سكان مهجرين قسرا من عدة قرى في محيط مدينة عفرين بريف حلب الشمالي بالتوازي مع بيع منازل المهجرين.

وكشفت مصادر محلية لوكالة “سانا” أن “مرتزقة الاحتلال التركي قاموا بقطع أكثر من 300 شجرة زيتون تعود ملكيتها إلى مواطن مهجر قسرا من أهالي قرية كباشين وقطع نحو 330 شجرة زيتون لمواطنين من أهالي ناحية جنديرس إضافة إلى أكثر من 190 شجرة في قرية رمضانا بناحية شيخ الحديد بغية بيعها كحطب للتدفئة والمنفعة المادية”.

ولفتت المصادر إلى أن “مرتزقة الاحتلال التركي واصلوا الاستيلاء على منازل المدنيين في مدينة عفرين بعد تزوير وثائق ملكيتها وإسكان عوائل التنظيمات الإرهابية فيها”.

وسبق للقوات التركية والجماعات المسلحة الموالية لها أن استولوا بقوة السلاح على عشرات المنازل والأراضي الزراعية بأرياف حلب والحسكة وطردوا أصحابها الأصليين منها، قبل أن تقوم لاحقا السلطات التركية بنقل عشرات من أسر المسلحين عبر الحافلات من مناطق عدة وإسكانها في هذه المنازل.

المصدر: “سانا”