ليبيا – اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز أن الانتخابات لن تكون يوم 24 ديسمبر لأن السلطة التشريعية “مجلس النواب” لم يقوم بدوره بوضع القوانين التي ستوصل البلاد للانتخابات بسلاسة.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج”بين السطور” الذي يذاع على قناة”التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إن البرلمان لم يقوم بدوره بإعداد قوانين يمكن من خلالها اجراء انتخابات في الوقت المناسب دون تشويش وظلم وانتخابات توافقية توصل ليبيا لبر الأمان.

وكشف قائلاً:”هناك تواصلات لها أيام تجري والامور تسير بشكل جيد بين عقيلة صالح والمشري واحتمال أن يلتقوا قريباً في أحد الدول المجاورة”.

وزعم أن مفوضية الانتخابات لم تقوم بدورها التنفيذي بصورة تامة من ناحية التسجيل للناخبين وإصدار البطاقات واستلامها بالتالي كان الخلل واضح، مضيفاً”هناك تفاهمات أخرى ونأمل أن تكون برلمانية بعد فترة ونتمنى الا تكون طويلة وأعدت فيها القوانين والتجهيزات بشكل جيد لنضمن انتخابات حرة وشفافة ونزيهة ويترشح لها من يريد والشعب يقول كلمته وبعد انتخابات البرلمانية نستفتي على الدستور وبعدها نذهب لانتخابات رئاسية بعد الاستفتاء على الدستور غير ذلك سيكون انتحار للدولة الليبية”.

وفيما يلي النص الكامل:

موضوع مهجري درنة الإنسان لا يجد الكلمات التي تعبر عن أسفه والمرارة التي نشعر به تجاهه ربما شخصياَ لا اعلم من العائلات التي قعدت من دون مأوى وهذا لا يعيبهم بل يعيبنا نحن ولكن ليس من السهل أن يهجر الإنسان بيته ويترك الإنسان مدينته التي تربى فيها خاصة أن سبب تركه لبيته قضية آمن فيها وضحى من اجلها لكن اقول ان مهجري درنة وبنغازي والمنطقة الشرقية ظلموا في أكثر من مرة ومن ذوي القربى وأبناء العمومة والأصهار والأخوال والأعمام وظلموا من المليشيات الظالمة ومن الطيران المصري ومن الذين لجأوا اليهم وهم نحن الغرب الليبي ومن الحكومات المتعاقبة ومن الثوار والمحسوبين عليهم والجميع يعلم أن مهجري درنة سبب تهجيرهم هم الذين هجموا على طرابلس والذين اعتدوا عليها واقول ان مهجري المنطقة الشرقية أخروا العدوان على طرابلس لسنوات لأن حفتر المتمرد المهزوم كان هدفه السيطرة على ليبيا.

ولم يكن يأتي لطرابلس قبل أن يسيطر على بنغازي ودرنة ورأينا مجموعة من الشباب وقليلة العدد كبيرة الهمة أخروه لسنوات، الذي لا زال يؤخر قيام الدولة في ليبيا هو السبب في تهجير أهالي المنطقة الشرقية بنغازي ودرنة وللأسف من قالوا عنا دواعش هم الذين كانوا سبب في تهجير أهالي درنة وبنغازي وقالوا قبلنا أنهم دواعش ومن قالوا إنهم متطرفين قالوا عنا نفس الشيء ومن قالوا عنهم خوارج قالوا عنا نفس الشيء ولكن أنا يجب أن اتوجه باللوم لوزارة المهجرين.

المهجرين في مصر شكلوا لهم لجنة لتعتني بهم ويدفعوا منح شهرية وتونس كذلك واعلم أنهم يدخلون لليبيا دائماَ ويملكون أملاك ويأخذوا مساعدات من السفارة الليبية وللأسف مؤسسات المجتمع المدني وعدد 400 ألف مهجر في مصر ومليون في تونس لم نسمع لهم صوت لأن هؤلاء أعداء فبراير، أعداء فبراير هم الذين أعلى صوتهم عندما يتعلق الأمر بالمهجرين في المناطق الأخرى، بالمهجرين الليبيين في مصر وتونس وغيرهم ولكن عندما يتعلق الموضوع بمهجري المنطقة الشرقية الجميع يبلع لسانه ويسكت بما فيهم الوزراء المسؤولين يوم القيامة الذي لولا تضحيات هؤلاء لما كانوا وزراء من الأساس لنتكلم بصراحة والرجال الذين قهروا تنظيم الدولة دون مساعدة أحد حتى الدولة تخلت عنهم بالتالي لا يستطيع احد ان يرميهم بالإرهاب اليوم عائلاتهم وأهاليهم ومن نصرهم يحدث فيهم هكذا؟.

ست في مقام أن اشكر فلان وعلان لكن أعلم ان الحكومات المتتالية لم تقدم لمهجري درنة 10 قروش، اليوم عندما يصل الحال في هذا الشتاء القارس ان الناس تبقى في العراء قلبي يتقطع، أعضاء درنة في مجلس الدولة لا اعلم موقفهم لكن على اتصال بعبد الفتاح الشلوي واعلم انه غير موافق على هذا الذي يحدث واعلم انه بذل كل ما في وسعه. الأستاذ نوري بوسمهين ولمدة سنتين كان يتدبر موضوع أجار مهجري درنة أول مرة تخرج على الإعلام عندما تخلت الحكومات عن المهجري كان يبذل الجهود ليوفر 500 دولار لكل عائلة وليتم توزيعها بمعرفة عبد الفتاح الشلوي والشاعري وغيرهم لكن حتى لا يزور التاريخ اعلم انه ما قمت به تبتغي به وجه الله لكن يجب على الشعب الليبي أن يعلم تلك المرحلة لأني كنت قريب جداً.

حكومة الوفاق ومن قالوا إنهم يمثلون الثوار فيها لم يقدموا دينار واحد طيلة الخمس سنوات لدرنة تحديداً أنا لن أتكلم عن حالات العلاج وزوجات الشهداء وابناهم ولا بعض الردود لبعض المسؤولين. للأسف أننا نعيش هذا العار والفضيحة الأخلاقية.

بعض الفيديوهات الموجودة عن المهجرين للأسف والحقيقة التي توضح المأساة الأخلاقية وهذه فضيحة للمجتمع الليبي بالكامل وثورة 17 فبراير، أعرف أن الكثير يخاف الاقتراب من هذه المواضيع والكثير يخاف من ان يوصفوا أنهم داعمون لهم وللإرهاب وغيرها، من يخاف من ان يقترب من هذه المواضيع لو فعلوا ما تفعلوا لن يرضوا عنكم ويحترمونا نحن أكثر منكم لأننا رجال ونقول الأعور اعور في عينه.

أما بشأن الوضع السياسي فلا يوجد انتخابات ولن تكون يوم 24 من ديسمبر لأن السلطة التشريعية “مجلس النواب” بغض النظر عن موافقتنا عليه أم لا لم يقوم بدوره بوضع القوانين التي ستوصلنا لانتخابات بسلاسة وتكلمنا عنه وخرجوا الفلاسفة والمتكلمين ويقولون أنتم لا تريدون انتخابات! لا نريد انتخابات ولكن ما قلناه من شهور ها أنتم ترونه.

الموضوع أن البرلمان لم يقوم بدوره بإعداد قوانين نستطيع ان نقيم بها انتخابات في الوقت المناسب دون تشويش وظلم وانتخابات توافقية توصلنا لبر الأمان وها هو الذي طالبنا به من شهور الآن وقلنا ان هناك تواصلات ما بين مجلس الدولة والنواب ما كان من الأول! اليس قلنا من الاول توافقوا! لكن توافقوا لتوصلونا وننهي المرحلة التعيسة ولا ابيح سر ان التواصلات لها إيام جارية والامور تسير بشكل جيد بين عقيلة صالح والمشري واحتمال أن يلتقوا قريباً في أحد الدول المجاورة.

الأمر الآخر أن مفوضية الانتخابات لم تقوم بدورها التنفيذي بصورة تامة وبالتالي من ناحية التسجيل للناخبين وإصدار البطاقات واستلامها وبالتالي كان الخلل واضح بالإضافة أنه للأسف مأساة مجلس النواب أصبح البعض يسعى للوصول إليه بطرق غير شرعية وعن طريق التزوير وسيأتي اليوم الذي سنقول به كل شيء، يوم 24 ديسمبر لن تكون هناك انتخابات، هناك تفاهمات أخرى ونأمل أن تكون برلمانية بعد فترة ونتمنى الا تكون طويلة وأعدت فيها القوانين والتجهيزات بشكل جيد لنضمن انتخابات حرة وشفافة ونزيهة ويترشح لها من يريد والشعب يقول كلمته وبعد انتخابات البرلمانية نستفتي على الدستور وبعدها نذهب لانتخابات رئاسية بعد الاستفتاء على الدستور غير ذلك يكون انتحار للدولة الليبية.

وبشأن زيارة وفد مجلس النواب لتركيا، عقيلة صالح من فترة يتواصل وفاتح خطوط وتعرفون التقارب الإماراتي التركي والسعودي القطري وكلها ألقت بظلالها والتقارب المخابراتي المصري التركي ألقى بظلاله على الملف الليبي للأسف أن الأوامر لم تصدر لا من طرابلس ولا بنغازي ولا طبرق، تقارب بين أبو ظبي اسطنبول والرياض الدوحة والقاهرة أنقرة وجدنا وفد مجلس النواب في ضيافة الرئيس رجب طيب اردوغان والبرلمان والحكومة والمخابرات التركية، في السياسة لا توجد صداقات ولا عداوات دائمة وعندما تكون على مستوى السياسي كل شيء مقبول ومتوقع لكن عندما تغرر بأولاد الناس وهم الآلاف ودفيتوهم في طاجين الحرب والعدوان على طرابلس وربطوا كنادرهم وأتوا لتخليص طرابلس من الاحتلال العثماني والمليشيات المدعومة من تركيا وقطر وكلماتكم مسجلة وأجمل ما في هذه المرحلة التي نعيشها أن كل شيء مسجل صوت وصورة.

نحن لن نسامحكم، واحد قاتل وبعث ابنه وساند وقال كلمة واحدة في العدوان على طرابلس وسنقتص منهم كيف ما كانت الحالة واليوم يرون قهرتهم بعينهم، بجلسون في أنقرة في القصر الرئاسي لتركيا العظيمة. لم استغرب منهم لكن أتألم لأم فقدت ابنها وزوجة فقدت زوجها.

من كان له دور في التحريض بالانقلاب على فبراير ودعم المتمرد جالس في وسط مجموعة ويقول كلام ان حفتر غرباوي وقبيلته الفرجان في 2015- 2016 لا يوجد عندهم واحد في الجبهات والمحاور وأولادنا يموتون ويعاود فيها بكل سماجة! هل قلوبهم قددت من حجر؟ هؤلاء للأسف ما تعاني منهم البلاد ويبعثوا أولادهم ويحرضون الناس.

فبراير لم تولد لتموت ليست ثورة شخص ومدينة وقبيلة بل ثورة حق قامت ضد الظلم والاستبداد والقهر الذي عانينا منه وعانا الليبيين لمدة 42 سنة وبالتالي الأفكار والثورات التي تقوم بها الشعوب لا تموت وربما تمرض وتسرق لكن جدوتها تحت الرماد لأنها دماء وتضحيات الرجال، ابشركم ان فبراير من يفكر في سرقتها والانقلاب عليها من المجرمين والذين أثروا على حساب دماء الشهداء وكانوا لا شيء وأصبحوا الآن يشار لهم بالبنان وظنوا أنهم استملكوا أو امتلكوا الأرض وما عليها هم واهمون وساعة الحقيقة تقترب رويداً رويداً والمأجورين وأصحاب المخابرات الأجنبية والسفهاء يستطيعون أن ينقضوا على فبراير وحلم الشعب الليبي في بناء دولته هم واهمون وأن غدا لناظره لقريب.