قطر – نجح المنتخب القطري في خطف نتيجة مواجهة تحديد المركز الثالث الماراثونية في بطولة كأس العرب قطر 2021 أمام نظيره المصري عقب تفوقه بركلات الترجيح 5-4 اليوم السبت، على ملعب 974 بالدوحة.

وسجل لمنتخب قطر بوعلام خوخي وعبد الكريم حسن وأحمد علاء الدين وأكرم عفيف وكريم بوضياف وأضاع حسن الهيدوس.

بينما سجل لمنتخب مصر محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وأحمد أبوالفتوح وأكرم توفيق وأضاع أحمد حجازي ومحمد شريف.

وانتهى وقت المباراة الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي بين منتخبي الفراعنة والعنابي، ليلجأ الطرفان إلى ركلات الترجيح.

بهذا حقق منتخب قطر بقيادة مدربه الإسباني فيليكس سانشيز المركز الثالث لأول مرة في تاريخه ببطولة كأس العرب، بالمقابل احتل منتخب مصر بقيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش المركز الرابع.

وكان المنتخب المصري خسر في مباراة نصف النهائي بهدف نظيف أمام نظيره التونسي، بينما ودع العنابي القطري نفس الدور بعد الهزيمة أمام منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف.

وتعد النسخة الحالية من بطولة كأس العرب هي العاشرة في تاريخ البطولة التي أقيمت أول نسخة منها عام 1963 في لبنان وجرت النسخة الأخيرة عام 2012 في السعودية.

ويعد المنتخب العراقي الأكثر إحرازا للألقاب برصيد 4 ألقاب وفازت السعودية بلقبين ولقب واحد لكل من تونس ومصر والمغرب.

وتقام المباراة النهائية لهذه النسخة بين منتخبي تونس والجزائر عند الساعة السادسة بتوقيت موسكو ومكة المكرمة مساء اليوم على ملعب “البيت” المونديالي في الدوحة.

المصدر:RT