روسيا – اكد الكسندر ديوكوف رئيس شركة “غازبروم نفط”، إنه قد تظهر في روسيا صناعة جديدة، يمكن مقارنتها من حيث الحجم بصناعة النفط وستتمتع بإمكانات تصدير كبيرة.

وذكر ديوكوف، أن الحديث يدور عن تقديم خدمات في مجال تجميع ونقل غاز ثاني أكسيد الكربون، وتخزينه في مكامن النفط والغاز.

وأشار إلى أن ثاني أكسيد الكربون، يعتبر الغاز الرئيسي المتسبب بظاهرة الاحتباس الحراري (إلى جانب الميثان).

وأضاف ديوكوف: “قد تصبح هذه الصناعة كبيرة جدا في الحجم، بحيث يمكن مقارنتها بصناعة النفط. في المرحلة الأولى، يجب على الدولة، كما في المشاريع المماثلة الموجودة في النرويج وهولندا والولايات المتحدة، أن تقوم بتحفيز هذه المشاريع والشركات المنفذة لها. يدرك الجميع أنه إذا وضعنا لأنفسنا مهمة تخليص اقتصادنا من الكربون، فلن يمكن حل هذه المهمة بدون مشاريع لتجميع هذا الغاز ومن ثم التخلص منه. وطبعا لا يمكن حل هذه المهمة فقط عن طريق الاستخدام الفعال للطاقة والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وإعادة زراعة الغابات”.

وشدد ديوكوف على أن، هذا القطاع الصناعي سيكون هاما جدا لصناعات التعدين والطاقة والأسمدة والأسمنت، التي تترك خلفها كميات كربونية كبيرة جدا، ومن الناحية النظرية، قد تبقى بدون أسواق لبيع المنتجات في حال تم تشديد القيود في العالم.

ونوه ديوكوف بأن شركته، باشرت بتنفيذ مشروع رائد في مقاطعة أورينبورغ بطاقة مليون طن، وتخطط لاستثمار 30 مليار روبل فيه. في المستقبل، يمكن زيادة طاقته إلى 50 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.

المصدر: تاس