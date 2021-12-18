ليبيا – رأى السفير الليبي السابق إبراهيم قرادة أن الدفع الاستعجالي بالانتخابات من أطراف محلية ودولية يعكس احتمالين: إما قصور في المعرفة بالقفز على واقع دولة منقسمة سياسيًا ومجتمعيًا وخارجة من حرب ضروس، أو أن ذلك كان مستهدفًا من البعض، وفي كلا الحالتين فالإعلان عن تأجيل الانتخابات هو اعتراف بالاحتمالين السابقين.

قرادة وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21” القطري، أوضح أنه بهذا الوضع تدخل الدولة في هزة عنيفة تضرب الشرعيات القائمة في صميمها، وبالتالي يمكن توقع نوع من الوفاق بين الجسمين التشريعيين ومراكز القوى لاستمرار الحكومة الحالية مع فرض تغييرات عليها وعلى صلاحيتها أو من تجسيد انقسام الواقع في شكل حكومة في الشرق وأكثر من حكومة في غرب وجنوب البلاد، على حد قوله.

وتابع قرادة : “كما يمكن أيضًا أن يتم فرض حكومة من مراكز القوى تحظى بتمرير تشريعي، كل الاحتمالات ترتبط كذلك بنوع ودرجة الاعتراف الدولي والإقليمي، مع صعوبة تحقيق توافق دولي حاليًا بخصوص الأزمة الليبية”.