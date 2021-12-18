أفغانستان – دعا المجلس الأعلى للمقاومة الوطنية في أفغانستان منظمة التعاون الإسلامي لعدم الاعتراف بالحكومة المؤقتة التي شكلتها حركة طالبان في البلاد.

وجاء في البيان الذي نشرته صحيفة “خشت صبح” الأفغانية: “ممارسات طالبان خلال الأشهر الأربعة الماضية لم تتوافق مع طبيعة الإسلام ولم تكن متوافقة بأي حال من الأحوال مع الأهداف الاستراتيجية لمنظمة التعاون الإسلامي التي تم تبنيها في مؤتمر اسطنبول 2018 لمكافحة التمييز الديني والعرقي والعرقي والإرهاب”.

وأضاف: “ندعو لاستمرار العمل في منظمة المؤتمر الإسلامي والضغط الدبلوماسي الضروري على طالبان لتشكيل حكومة إسلامية شاملة في أفغانستان”.

وتابع البيان، أن “تصرفات الرئيس السابق أشرف غني، الذي استقال من منصبه وفر من البلاد في أغسطس الماضي، تصرفات غير مسؤولة.. لقد ضحى بين عشية وضحاها بكل القيم والإنجازات على مدى العشرين عاما الماضية، ولن يغفر له الشعب الأفغاني هذا”.

ودعا ممثلو المجلس منظمة المؤتمر الإسلامي إلى “عدم ترك الشعب الأفغاني خلال فصل الشتاء وتوزيع المساعدات الإنسانية عبر المنظمات الإسلامية والدولية الموثوقة”.

ويأتي البيان قبيل الجلسة الطارئة لوزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي المزمعة الأحد في إسلام آباد لبحث الوضع في أفغانستان.

المصدر: “تاس”