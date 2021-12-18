مصر – أكد وزير الزراعة المصري السيد القصير، إن مصر تسعى للعمل على السيطرة على أبرز المشاكل التي تواجهها وهي نقص المياه، حيث تسعى الدولة للتغلب على الأمر بشتى الطرق.

وأوضح في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أنه فيما يتعلق بحصة مصر في مياه النيل فإن لمصر حقوقها التاريخية وكل ما نطلبه يتعلق بالحق التاريخي، خاصة أن مصر دولة ليست معتدية، والنيل يمثل أساس التنمية للشعب المصري، ونأمل أن تدفع المنظمات الدولية بشكل قوي لتحقيق الاتفاق وكذلك الاتحاد الأفريقي.

وتابع: “إلى جانب الحفاظ على حصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل، نعمل من أجل ترشيد مياه الري عبر إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي، ولدينا محطات حصلت على أعلى التقديرات العالمية”.

وأوضح: “وبشكل عام فإن هذه التوسعات تزيد المحاصيل وتقلل الفجوة وتستوعب عمالة بشكل أكبر، كما أنها تعمل على إقامة مجتمعات عمرانية بجوارها، وترتبط بها أنشطة أخرى كالإنتاج الحيواني والتعبئة ومحطات التصدير والتصنيع الزراعي.كما نعمل على ترشيد المياه عبر الآليات والتكنولوجيا الحديثة، ومحاولة السيطرة على المحاصيل شراهة استخدام المياه مثل الأرز والموز”.

المصدر: سبوتنيك