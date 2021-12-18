ليبيا – قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن الحالة الوبائية في ليبيا لاتزال تصنف في حالة الانتشار المجتمعي، وذلك وفق التصنيف العالمي وبناء على بيانات المركز.

المركز أفاد في تقريره الوبائي إلى حدود 16 ديسمبر الجاري، ببلوغ حالات الإصابة الكلية 381 ألفا و23 حالة وعدد الوفيات 5 آلاف و589 حالة وفاة.

من جهة أخرى أوضح المركز في تقريره، أن عدد الحالات النشطة قدرت نهاية هذا الأسبوع بـ 7 آلاف و432 حالة بزيادة قدرت بـ1٪ عن الأسبوع الماضي.

وأضاف التقرير أن عدد الحالات التي قد تحتاج رعاية طبية داخل المرافق الصحية، بلغ 179 حالة خلال هذا الأسبوع بزيادة بلغت 13٪ عن الأسبوع الماضي.

وخلص التقرير إلى أن الوضع الوبائي في البلاد ما يزال مستقرا هذا الأسبوع، رغم تسجيل ارتفاعات ملحوظة في بعض المؤشرات، مما قد ينبئ بتغير في الوضع الوبائي وظهور بؤر جديدة لفيروس كورونا في بعض المدن ذات الكثافة السكانية العالية.