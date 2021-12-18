قطر – تداول رواد مواقع التواصل على نطاق واسع تصريحا لنجم المنتخب التونسي يوسف المساكني أدلى به خلال المؤتمر الصحفي عشية مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الجزائري في نهائي مونديال العرب.

وقال المساكني: “سواء ربحت تونس أو خسرت الجزائر نبقى أخوة”، وأرفقها بضحكة فيما ظهرت ابتسامة بسيطة على وجه مدرب “نسور قرطاج” منذر الكبير الذي كان حاضرا للمؤتمر الصحفي.

وأجمعت معظم التعليقات أن المساكني قال ذلك من باب المزاح فقط فيما رأى البعض أنه كان يسخر من “محاربي الصحراء”.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية لـ”مونديال العرب” بين المنتخبين الجزائري والتونسي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة على أرضية ملعب “البيت” المونديالي الذي تتسع مدرجاته لـ60 ألف متفرج وتم تدشينه رسميا في حفل افتتاح البطولة، الذي أعقبه مباراة المنتخبين القطري والبحريني ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري المجموعات.

وتأهل منتخب تونس “نسور قرطاج” إلى نهائي كأس العرب بعد تغلبه على نظيره المصري “الفراعنة” بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما أول أمس ضمن نصف النهائي على ملعب “974” في الدوحة.

في المقابل، تأهل منتخب الجزائر “محاربي الصحراء” إلى النهائي بعد فوزهم في قبل النهائي على منتخب البلد المضيف “العنابي” القطري بنتيجة 2-1 على أرضية ملعب “الثمامة”.

ويسبق المباراة النهائية، مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والتي ستجمع المنتخبين القطري والمصري على ملعب “974” في تمام الساعة 13:00.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا بعد خروج 7 منتخبات من الأدوار التمهيدية للبطولة.

المصدر: RT