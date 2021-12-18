ليبيا – وقعت تركيا وليبيا أمس الجمعة، اتفاقية تعاون في مجال التعليم، على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية – الإفريقية، في مدينة إسطنبول.

وزير التعليم التركي محمود أوزر وقع مع نظيره موسى المقريف، وفقاً لوكالة “الأناضول” اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في مجال التعليم.

وقال أوزر في كلمة له خلال مراسم التوقيع، إن العلاقات بين تركيا وليبيا متجذرة ويعود تاريخها لأكثر من 500 عام .

وأوضح أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا كبيرا على جميع الأصعدة، وخصوصا التعليمية منها.

كما أشار إلى أهمية نقل التجربة التركية في مجال التعليم التقني والمهني للجانب الليبي.

من جانبه، لفت المقريف إلى أن تركيا تعد أحد الداعمين لاستقرار ليبيا، مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز سبل التعاون المشترك مع أنقرة بمختلف المجالات.