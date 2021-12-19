تركيا – طالبت “توسياد”، وهي أكبر جمعية لرجال الصناعة والأعمال في تركيا، حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم السبت بالتخلي عن سياستها النقدية والتي تسببت في انهيار قيمة الليرة.

ودعت الجمعية إلى العودة إلى “قواعد علم الاقتصاد”.

وسجلت الليرة هبوطا قياسيا أمام الدولار أمس الجمعة تحت وطأة مخاوف تضخم متصاعد تسببت فيه سياسة أردوغان الجديدة في مواجهة قفزات في الأسعار.

وفي خضم الانخفاض المتواصل، فقدت الليرة نحو 55% من قيمتها هذا العام منها 37% في الأيام الثلاثين الماضية.

وقالت “توسياد” في بيان إنها حذرت الحكومة من الآثار السلبية لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة مضيفة أن المشكلات الاقتصادية تلحق الضرر بالشركات والمواطنين على السواء.

المصدر: رويترز