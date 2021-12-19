إيطاليا – منح الرهبان الفرنسيسكان في أسيزي الإيطالية يوم السبت جائزة “مصباح السلام للقديس فرنسيس” للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تقديرا له على التزامه بالعمل الإنساني.

وتسلم المصباح شو دونيو المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) نيابة عن غوتيريش الذي لم يتمكن من الحضور بسبب جائحة كورونا.

وخلال مراسم تسلم الجائزة قال غوتيريش عبر دائرة تلفزيونية مغلقة إن السلام هو “النجم المرشد للأمم المتحدة، وهدفها الأثمن، ونحن متحدون اليوم في سعينا لتحقيقه”.

وأضاف: “أعبر عن امتناني لجميع الرهبان الفرنسيسكان الذين يعملون في أنحاء العالم باسم السلام”.

ومنح “مصباح السلام” لرئيس كولومبيا السابق خوان مانويل سانتوس والمستشارة السابقة لألمانيا أنغيلا ميركل.

و”مصباح السلام للقديس فرنسيس” هو جائزة دولية يمنحها كل عام فرنسيسكان أسيزي لشخصية عالمية لعملها من أجل السلام، وتم منحه أول مرة عام 1981 للرئيس البولندي السابق ومؤسس نقابة “تضامن” العمالية ليخ فاليسا.

المصدر: أ ب