السودان – هنأ رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الشعب السوداني بالذكرى 66 لإعلان الاستقلال من داخل البرلمان، وبالذكرى الثالثة لثورة ديسمبر وذلك في كلمة وجهها مساء أمس.

وقال البرهان في نص الكلمة التي وجهها للشعب السوداني: “أتقدم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السادسة والستين لإعلان الإستقلال من داخل البرلمان والذكرى الثالثة لثورة ديسمبر المجيدة”.

وأضاف “فوجب علينا ونحن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة، أن نستذكر ونستصحب خلال هذه المسيرة الوطنية شجون وأحلام الآباء المؤسسين وطموحات شبابنا الثائرين، فكلها تتلاقى في بناء الوطن على ذات الأسس الحرية والسلام والعدالة، ومصلحة الشعب التي تبني بالعزم ونكران الذات”.

وتابع: “إننا اذ نستشرف عهدا جديدا ما أحوجنا إلى تلك الروح عندما اجمع كل أبناء السودان بمختلف أطيافهم السياسية والجهوية علي حتمية استقلال السودان، نأمل بذات الروح أن نصل في نهاية الفترة الانتقاليه إلى حكومة منتخبة تقودنا إلى تحقيق ما كان يتطلع إليه الآباء، في قدرة وعزم أبنائهم على تجاوز الخلافات والتسامي والتسامح والقدرة على وحدة الصف واستنهاض الهمم وإعلاء القيم الوطنية، حتى نستكمل تأسيس الدولة السودانية القائمة على أسس المواطنة والحرية والعدالة، وسنمضي بذات الروح وذات العزم لاستكمال مطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة والعمل مع أبناء الوطن المخلصين، في الوصول إلى غايات الانتقال التي يحلم بها أبناؤنا وبناتنا في إقامة الدولة المدنية المنتخبة، لتتولي إدارة الدولة”.

واختتم البرهان كلمته: “حفظ الله شعبنا وبلادنا، الجنة والخلود لشهدائنا الكرام، عاجل الشفاء للجرحى والمصابين. وكل عام وأنتم بخير”.

المصدر: RT