قطر – توج التونسي سيف الدين الجزيري بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في بطولة كأس العرب بكرة القدم التي استضافتها قطر بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري.

وحصل الجزيري على الحذاء الذهبي بعد تصدره قائمة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف.

وأحرز جائزة الحذاء الفضي الجزائري ياسين براهيمي (برصيد 3 أهداف) الذي اختارته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب والتي أقيمت للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، وصيفا للهداف، فيما نال الحذاء البرونزي الأردني يزن نعيمات والذي سجل ثلاثة أهداف أيضا.

وأحرز 4 لاعبون 3 أهداف في البطولة فبالإضافة إلى براهيمي ونعيمات سجل أيضا ثلاثية كل من المغربي بدر بانون والقطري المعز علي.

يذكر أن المنتخب الجزائري توج بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم “قطر 2021” بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب “البيت” المونديالي أمام 60 ألف متفرج.

المصدر: RT