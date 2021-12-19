روسيا – أكدت الخارجية الروسية إحراز “تقدم مهم” في الجولة الأخيرة من مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي بفيينا، مشيرة مع ذلك إلى وجود “الكثير من القضايا المعقدة” التي لا تزال بانتظار حلول.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: “في 17 ديسمبر اختتمت باجتماع للجنة المشتركة للدول الأعضاء في خطة العمل المشتركة الشاملة، الجولة السابعة من محادثات فيينا بشأن العودة إلى التنفيذ الكامل لـ”الصفقة النووية”، مشيرة إلى أنه “تم تسجيل تقدم مهم يتيح الوصول بالعمل إلى مرحلة جديدة”، وأن الوفود ستجري مشاورات إضافية في عواصمها.

وأضاف البيان: “لا يزال هناك العديد من القضايا السياسية المعقدة التي لم يتم العثور على حلول لها بعد. ومع ذلك، أكد جميع المشاركين في المفاوضات عزمهم على العمل من أجل تحقيق الهدف المشترك في أقرب وقت، والذي يتمثل في إعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى الإطار المتفق عليه أصلا، دون أي “إضافات” واستثناءات”.

واشار البيان إلى أن “هناك تفاهما عاما حول أن عملية التفاوض ستستأنف في فيينا في المستقبل القريب”، وأن الأطراف “أبدت استعدادها لبذل الجهود اللازمة حتى تتكلل الجولة الثامنة القادمة بالتوصل إلى اتفاق مقبول للجميع في غضون فترة وجيزة”.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية أن مفاوضات فيينا أحرزت تقدما في جولتها السابعة، لكنه أضاف أن الوتيرة الحالية للتفاوض بشأن القضايا الخلافية “غير كافية” للأمل بإحياء اتفاق إيران النووي.

المصدر: موقع وزارة الخارجية الروسية