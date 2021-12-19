أبوظبي – توج الروسي أندريه روبليف بلقب بطولة “مبادلة” الاستعراضية بكرة المضرب التي استضافتها أبوظبي الإماراتية، بفوزه في المباراة النهائية على البريطاني آندي موراي بمجموعتين دون مقابل.

واختتم روبليف موسم 2021 بأفضل طريقة ممكنة بفوزه بلقب بطولة “مبادلة” بعد أن حسم النهائي أمام موراي بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-4 و7-6، خلال ساعة ونصف تقريبا.

وروبليف هو أول روسي يفوز بلقب البطولة الاستعراضية.

وتسلم روبليف كأس النسخة الـ13 من البطولة من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، الوزير الإماراتي للتسامح والتعايش، فيما سلم الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، الكأس الفضية لموراي.

وقبل انطلاق المباراة النهائية، شهد مركز التنس الدولي في أبو ظبي مباراة تحديد المركز الثالث بين الإسباني رافائيل نادال والكندي دينس شابوفالوف، والتي حسمها النجم الكندي بشوط فاصل.

المصدر: وكالات