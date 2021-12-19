السودان.. إجراءات أمنية مكثفة وسط الخرطوم قبيل ساعات من موعد المظاهرات

السودان.. إجراءات أمنية مكثفة وسط الخرطوم قبيل ساعات من موعد المظاهرات

السودان – أغلقت الجسور بين مناطق العاصمة السودانية الثلاث واتخذت احتياطات أمنيه مكثفه في وسط وقلب الخرطوم قبيل ساعات من موعد المظاهرات التي تأتي في ذكرى إحياء ثوره ديسمبر.

ويستعد أنصار الديمقراطية والحكم المدني بالسودان للنزول إلى الشوارع اليوم الأحد احتجاجا على “استئثار الجيش بالسلطة بعد 3 سنوات على الثورة التي أطاحت بعمر البشير”.

ودعا أنصار الحكم المدني الذين يسعون الى إنهاء ما يسمونه بـ”احتلال” العسكريين إلى تظاهرات جديدة اليوم الأحد ضد الجنرالات.

وستجوب التظاهرات الشوارع تحت شعار “لا شراكة ولا تفاوض” مع العسكريين.

المصدر: RT+أ ف ب