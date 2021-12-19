إسبانيا – كشفت الشرطة الإسبانية ضلوع مغاربة وإسبان في تهريب المخدرات والكوكايين إلى أوروبا باستخدام الزوارق السريعة، لنقل المخدرات من المغرب إلى إسبانيا.

من جهتها، قالت الشرطة الأوروبية “يوروبول” في بيان لها الجمعة، إن “الأمن الإسباني أوقف 17 شخصا على صلة بالعملية في وقت سابق من هذا الأسبوع، بينهم قائد الشبكة”.

وأضافت: “بين الموقوفين 11 مواطنا إسبانيا و6 مغاربة، ويعتقد أنهم استخدموا الزوارق السريعة (غوفاست) لنقل المخدرات عبر ضفتي البحر الأبيض المتوسط، قبل عملية التوزيع في أوروبا”.

وتابعت: “يعتقد أيضا، أن المتورطين غسلوا أرباح بيع المخدرات عن طريق شراء العقارات وإدارة العديد من الأعمال”.

وصادرت الشرطة ممتلكات تزيد قيمتها على 6 ملايين يورو، بينها 26 سيارة و8 عقارات و10 ساعات فاخرة، كما يشتبه في أن العصابة صاحبة محاولتين لتهريب 4.3 طن من الحشيش، و1.3 طن من الكوكايين إلى جنوب إسبانيا أحبطتهما الشرطة خلال عام 2021.

المصدر: “هسبريس”