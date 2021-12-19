ليبيا – قال عضو لجنة الحوار السياسي أحمد الشركسي إن ما تقوم به ستيفاني ويليامز مستشارة أمين عام الأمم المتحدة للأزمة الليبية يهدف لمعرفة مواقف الأطراف الفاعلة على الأرض والسماع لآراء جميع الأطراف، من أجل إشراكهم في عملية الترميم القادمة.

الشركسي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت، أوضح أن إرجاء موعد الانتخابات سيكون ما بين 15 يومًا أو شهرين، وأن البرلمان سيصدر القرار الخاص بذلك يوم الإثنين.

وأشار إلى أن العمل المشترك يهدف للحفاظ على الزخم الخاص بالانتخابات، والتوافق على الفترة الخاصة بإزاحة الانتخابات.

وشدد على ضرورة تغيير حكومة الوحدة التي تنتهي مدتها في 24 ديسمبر، خاصة أن النص المتعلق بالمرحلة الانتقالية بأنها 18 شهرًا كانت تتعلق بالمرحلة التمهيدية وليس عمر الحكومة.