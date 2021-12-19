ليبيا – قال عضو مجلس النواب الهادي الصغير إن اللجنة البرلمانية مهامها ليست اتخاذ القرار، بل التواصل مع البعثة الأممية والمفوضية والمجلس الأعلى للقضاء، مشيرًا إلى أنها أنهت مهامها خلال 7 أيام، والآن اللجنة تعكف على إعداد التقرير لتقديمه لمجلس النواب ومن يحدد فترة الانتخابات من عدمها.

الصغير لفت خلال مداخلة عبر برنامج “نقاش” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المفوضية العليا أعطت المعوقات التي تعوق دون إعلان النتائج، ومجلس النواب سيعالج ما تقدمت به المفوضية، ومن ثم يعود القرار الأول والأخير لمجلس النواب.

وأضاف: “ما توصلنا له في اللجنة كانت مقنعة لحد كبير، ومن وجهة نظري لا يمكن أن نحمل المفوضية أكثر مما تحتمل نحن في وضع سياسي مختلف والبلاد ليس فيها استقرار كامل وفيها مشاكل سياسية وأمنية وغير ذلك، يجب أن نكون كمجلس نواب شركاء مع المفوضية في الإعلان عن انتخابات وتأجيلها، وكم الفترة الزمنية التي تحتاجها والقانون يعطي المفوضية الحق أن تطرح موعد محدد ومجلس النواب عليه أن يصدرًا قرار في هذا الموعد الذي تحدده المفوضية”.

وعن وجهة نظر المفوضية العليا للانتخابات والأسباب إن كانت لوجستية أم قانونية أم ضغوطات سياسية قال: “أنا محمل بأمأنة، ولا أستطيع أن أتحدث عن تقرير سري خاص بمجلس النواب وأعلن ذلك في الإعلام، مشكلة على كل الصعد هناك بالمختلف كلها معوقات أمنية قانونية وليست في جزئية محددة”.

أما حول الاجتماع الذي عقد مع البعثة الأممية والمستشارة ستيفاني وليامز وبعض الأعضاء فعلق: “اللقاء كان بشخصي ولم يكن معي نواب آخرين، وبناء على طلب من المفوضية تحدثت مع ستيفاني وليامز والفريق المصاحب لها، وهي مقتنعة أن الانتخابات لا يمكن حدوثها في الوقت الحاضر وهذا الزمن الموجود أمامنا. الكل يريد من ينطق بكلمة التأجيل ولا أجد مبرر أن يخرج أحد ويقول إن الانتخابات تأجلت! الإنتخابات بالفعل تأجلت والمدة المتبقية لا يمكن إجراء الانتخابات فيها، إذًا أصبحت الانتخابات مؤجلة لكن إلى متى؟ وما المدة الزمنية هذا يحتاج لنقاش وحوارات وجلسات، حتى البعثة تتحدث عن مجلس النواب أن دوره الرئيسي في هذه العملية لأنه من أصدر القوانين وتابع المفوضية”.

وشدد على ضرورة أن يكون مجلس النواب شجاعًا ويتخذ أمام الليبيين القرار الذي يرغب به الشعب الليبي، بحسب قوله.