العراق – يلاحق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، نجم المنتخب العراقي نشأت أكرم بعد اتهامات بالفساد وجهت له من قبل برنامج سياسي ساخر.

وبعد الحلقة الأخيرة من برنامج (البشير شو) الذي يقدمه الإعلامي العراقي أحمد البشير، و”كشف الفساد في القطاع الرياضي العراقي”، لوحق أكرم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب البرنامج، فإن أكرم شريك في شركة حصلت على حقوق بث مباريات المنتخب العراقي والتعاقد مع الرعاة، وحصل على العقد في وقت كان والد زوجته إياد بنيان رئيسا للهيئة التطبيعية لكرة القدم.

وبناء على اسم الشركة “برو” وهي لازمة استخدمها البشير في برنامجه ضد أكرم، فإن رواد مواقع التواصل الاجتماعي انهالوا بالتعليق على حسابه في فيسبوك بكلمة “برو”.

ولم يعلق نجم “أسود الرافدين” وأحد أبطال آسيا على الاتهامات التي وجهت له.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي