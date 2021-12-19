ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم البعثة الأممية للدعم في ليبيا، جان العلم، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، حول خارطة طريق تتعلق بالانتخابات هي أخبار مضللة وغير صحيحة جملةً وتفصيلاً، مبينًا بأنها تندرج في إطار الأخبار الكاذبة الهادفة إلى عرقلة جهود الوساطة وتضليل الرأي العام.

العلم أضاف في تصريح لصحيفة المرصد اليوم الأحد إن مهمة وليامز هي قيادة جهود الوساطة بين الليبيين لمساعدتهم على تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة المنبثقة عن مؤتمر برلين ومن بين هذه المسارات مسار دعم الانتخابات لا تقريرها .

وقال أن أي قرار يتعلق بالانتخابات يعود لليبيين فقط وليس لأي طرف آخر ووظيفة البعثة هي فقط التوفيق بينهم وتيسير جهودهم، مؤكدًا ان المستشارة الخاصة ويليامز لا تزال في مرحلة إجراء المشاورات، والاستماع إلى رؤى الأطراف الليبية من مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية والامنية.

وتمنى العلم على وسائل الإعلام عدم الانجرار وارء الاخبار الكاذبة والمضللة واستقاء الاخبار من مصادرها والجهة المعنية، مؤكدًا ان مثل هذه الأخبار الملفقة إنما تهدف لتزييف وعي الرأي العام والتشويش على الجهود الحميدة للبعثة بهذه الطريقة المشينة بحق الشعب الليبي بالدرجة الأولى.