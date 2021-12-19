ليبيا – قال الكتب والباحث السياسي ورئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح إن الحديث عن إجراء انتخابات الرئاسة الليبية في الـ24 من ديسمبر الجاري أصبح ضربًا من الخيال.

الفلاح وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد” المصرية أمس السبت، رأى أن كل التصريحات توحي بأنه لن تكون هناك انتخابات رئاسية في موعدها، مشيرًا إلى أن المشكلة ليست قانونية، بل سياسية.

وأكد الفلاح أن هناك ضغطًا سياسيًا على مفوضية الانتخابات لقبول بعض المترشحين، لافتًا إلى أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، تقوم بجولات شرقًا وغربًا لبحث هذه الأزمة.

واستكمل الفلاح:”الشارع الليبي غاضب من سيناريو تأجيل الانتخابات، وقد يخرج للاحتجاج، لأنه يرى أن هناك شخصيات تعمل على تعطيل الاستحقاقات الانتخابية، ويبدو أنه ستكون هناك حالة من الارتباك في المشهد الليبي”.