ليبيا – أكد مدير الشؤون المعنوية بالجيش الوطني اللواء خالد المحجوب أن الدولة تقف بالمرصاد لأي جماعات أو تشكيلات مسلحة تريد النيل من أمن واستقرار المواطن الليبي والدولة الليبية.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لموقع “بوابة اخبار اليوم” المصري أمس السبت، قال: إنه تعزيزًا لأمن المنطقة والمواطن قام آمر عمليات الجنوب اللواء المبروك سحبان بتوجيه رسالة الي أهالي الجنوب، أكد خلالها أن القوات المسلحة لن تسمح بوجود أي تشكيل مسلح لا يتبع القيادة العامة للقوات المسلحة بكامل المنطقة الجنوبية.

وأردف:” أن اللواء سحبان كان واضحًا في رسالته التي أكد خلالها أن أي شخص يفكر في تشكيل جسم مسلح غير شرعي لا يتبع للقيادة العامة، سيتم استهدافه ومداهمته والتعامل معه بقوة وسيكون مستهدفًا من قبل القوات المسلحة”، مشيرًا إلى أن هذه رسالة هامة لأهالي الجنوب في مدينة سبها.

وتابع اللواء خالد المحجوب موضحًا أن معلومات خطيرة وردت لمقر قيادة منطقة سبها العسكرية عن وقوع انفجار بمنطقة حجارة أدى الى مقتل صاحب المنزل.

وأكمل المحجوب حديثه:” إنه بعد ورود هذه المعلومات قامت قيادة المنطقة بإرسال مفرزة من سرية الهندسة العسكرية للذهاب إلى مكان الواقعة، وعند وصولهم إلى المكان عثروا على صواريخ وألغام ومتفجرات، واتضح أن الشخص المتوفي كان تاجر سلاح، وقامت المفرزة بأخذ كل الموجودات بالمنزل وتسليمها إلى الهندسة للتعامل معها، الأمر الذي دفع قيادة المنطقة العسكرية إلى تعميم بيان مهم على جميع المواطنين ضرورة أن يلتزم الجميع بالإبلاغ عن أي جسم غريب وعدم حيازة الأسلحة والمتفجرات في المنازل، لخطورتها ولمخالفتها القانون، ما يعرض المخالفين الى المساءلة القانونية”.