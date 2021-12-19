ليبيا – قال الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية محمد حسن إن المسار الانتخابي الليبي يمر بمعوقات خطيرة تتمثل في إرجاء موعد الانتخابات الليبية المقررة في الـ 24 من ديسمبر الجاري.

حسن وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الدستور” المصرية أمس السبت، أشار إلى إرجاء المفوضية العليا للانتخابات إعلان القائمة النهائية للمترشحين لأجل غير مسمى، إلى جانب تفاقم الأوضاع الأمنية مع بدء تحركات المجموعات المسلحة باتجاه المبانى الحكومية، وهددت بتعطيلها للانتخابات بقوة السلاح.

ولفت حسن إلى أن هذا يأتى بالتزامن مع تصدع الجهاز القضائي الليبي ومؤسساته، حيث أصدر مجلس النواب قانونًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء يجعل رئيس التفتيش القضائي رئيسًا للمجلس الأعلى للقضاء، بعد أن كان رئيس المحكمة العليا هو من يتولى هذا المنصب، وبناءً عليه لم يعد رئيس المحكمة العليا محمد الحافي رئيسًا للمجلس.

وأوضح حسن أنه مع تأجيل إعلان القائمة الرئيسية للمترشحين تتصاعد احتمالات تأجيل الاستحقاق الانتخابي، لكن تبقى العديد من الأسئلة مطروحة، إلى أي مدى زمني سيتم التأجيل وما تبعات ذلك على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع أكتوبر 2020.