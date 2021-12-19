ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد حصيلة يوم أمس السبت، بتسجيل 726 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 9 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 120 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 13.5 بالمائة، من أصل 5364 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 920 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 369774 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 6377 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5598 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1819291 والمطعمين بالجرعة الثانية 781927.