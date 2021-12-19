ليبيا – أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لقاء مع عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، خلال مشاركته قمة الشراكة الإفريقية التركية المنعقدة بمدينة إسطنبول.

الجرندي جدد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة. بالمناسبة التأكيد على موقف تونس الداعم لليبيا، مذكرًا بما شدد عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد من أن الحل يجب أن يكون بيد الليبيين أنفسهم، وأن تونس على ثقة تامة في قدرة الليبيين على التوصل إلى التوافقات الضرورية لتجاوز الظرف الراهن والمضي قدمًا في المسار السياسي بما من شأنه أن يعيد الاستقرار إلى ليبيا ويؤهلها للتفرغ كليًا للتنمية وتحقيق رفاه الشعب الليبي.

وأكد المنفي أن مشاورات حثيثة جارية بين مختلف الأطراف، وأن على الجميع أن يعي حساسية الظرف وضرورة مساندة السلطة المؤقتة الحالية للمرور بليبيا إلى بر الأمان.

وثمن رئيس المجلس الرئاسي موقف تونس الثابت في مساندة ليبيا والذي ما انفك الرئيس قيس سعيد يؤكده، شاكرًا للشعب التونسي وقوفه الدائم إلى جانب الشعب الليبي بكافة أشكال الدعم، حتى تسترجع ليبيا أمنها واستقرارها وتتفرغ للتنمية والبناء حتى تتمكن بدورها من المساهمة في أمن واستقرار وازدهار المنطقة بأسرها.