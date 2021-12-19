بن شرادة و في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت قال: إن الجولة التي تقوم بها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز في الوقت الراهن ترتبط باطلاعها وتعرفها على آخر المواقف طوال فترة انقطاعها.

أما السيناريو الثاني بحسب بن شرادة، فيتمثل في تشكيل حكومة جديدة ذات أذرع قوية، حتى تتمكن من استعادة الاستقرار في الدولة والذهاب إلى الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور، على أن تستمر هذه الحكومة لأكثر من عام وتمتد إلى عامين، لافتًا إلى أنه السيناريو الأقرب لحل الأزمة في ليبيا.