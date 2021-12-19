ليبيا – كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة عن سيناريوهين يتم التشاور بشأنهما في الوقت الراهن في الداخل الليبي، حول الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 من الشهر الجاري، وتشكيل حكومة جديدة.
بن شرادة و في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس السبت قال: إن الجولة التي تقوم بها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز في الوقت الراهن ترتبط باطلاعها وتعرفها على آخر المواقف طوال فترة انقطاعها.
ولفت إلى أن السيناريو الأول المرتبط بعملية الانتخابات الرئاسية يتمثل في تأجيل الانتخابات لمدة شهرين حتى الاتفاق على قاعدة الدستورية.
أما السيناريو الثاني بحسب بن شرادة، فيتمثل في تشكيل حكومة جديدة ذات أذرع قوية، حتى تتمكن من استعادة الاستقرار في الدولة والذهاب إلى الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور، على أن تستمر هذه الحكومة لأكثر من عام وتمتد إلى عامين، لافتًا إلى أنه السيناريو الأقرب لحل الأزمة في ليبيا.
وأشار إلى أن تغيير الحكومة سيشمل جميع أعضاء القائمة بما فيها المجلس الرئاسي والحكومة بشكل كامل.