بوروشينكو: كييف يجب أن تكون أول من يرد على مقترحات الضمانات الروسية

بوروشينكو: كييف يجب أن تكون أول من يرد على مقترحات الضمانات الروسية

أوكرانيا – أكد بيترو بوروشينكو رئيس أوكرانيا السابق، إن سلطات كييف يجب أن تكون أول من يرد على المقترحات التي عرضتها موسكو على واشنطن بخصوص الضمانات الأمنية لروسيا.

وأضاف بوروشينكو: “لا يجوز أن يأتي الرد على هذه المقترحات فقط من السلطات الرسمية الأمريكية، بل يجب أن يرد عليها كل من يعنيهم الأمر. وكييف يجب أن تكون الأولى في هذا المجال. أحث السلطات الأوكرانية على عدم الاختباء في جبال الكاربات للتزحلق على الثلوج، بل الوقوف في الطليعة للرد على خطر الأحداث التي تتكشف أمام أعيننا”.

ووفقا له، يجري في الوقت الراهن، تحديد مصير أوكرانيا والأفق الاستراتيجي لتطورها.

يعتقد بوروشنكو أن أي مفاوضات بشأن الضمانات الأمنية لروسيا، يجب أن تكون مرتبطة بقضايا القرم ودونباس، لأن أي اتفاقيات بهذا الشأن ستكون “غير قابلة للتطبيق وخطيرة” بالنسبة لأوكرانيا والدول الأخرى.

المصدر: تاس