ليبيا – كشف تقرير إخباري نشرته صحيفة “تايمز أوف مالطا” الناطقة بالإنجليزية عن ثغرات قضائية في قضية تورط 4 ليبيين بغسيل الأموال والتهرب الضريبي.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى بداية الإجراءات القضائية المتعلقة بهذه القضية بخطأ قانوني يتمثل في وجود قاضٍ سابق للتحقيق موجود في المحكمة بصفة عضو الهيئة القضائية، ما قاد لاعتراض الدفاع على وجود هذا القاضي.

وأشار التقرير إلى أن جميع المتهمين دفعوا بأنهم غير مذنبين في التهم الموجهة إليهم، وأعيدوا جميعًا للحبس الاحتياطي بعد تقديمهم للمحاكمة، حيث ظلوا حتى الآن، فيما وافق القاضي على هذا الاعتراض ليتسبب هذا التطور غير المتوقع للأحداث في تعليق المحكمة للجلسة مؤقتًا لاتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدما.

هذا وكان تقرير إخباري قد نشرته صحيفة “مالطا توداي” الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد قد كشف عن الشروع بتحقيقات مع شبكة جريمة منظمة لغسيل الأموال تضم ليبيين ومالطيين تم اعتقالهم للاشتباه في غسيلهم أموالًا بقيمة 20 مليون يورو.

ترجمة المرصد – خاص