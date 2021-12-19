تعرف على أفضل لاعب في بطولة كأس العرب “قطر 2021”

تعرف على أفضل لاعب في بطولة كأس العرب “قطر 2021”

قطر – توج الجزائري ياسين براهيمي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في بطولة كأس العرب بكرة القدم التي استضافتها قطر في الفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري.

ونال براهيمي الكرة الذهبية بعد أن اختارته اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب والتي أقيمت للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، كأفضل لاعب في النسخة العاشرة من المسابقة.

ونال جائزة الكرة الفضية الجزائري يوسف بلايلي كثاني أفضل لاعب، فيما حصل القطري أكرم عفيف على الكرة البرونزية كثالث أفضل لاعب في البطولة.

يذكر أن المنتخب الجزائري توج بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم “قطر 2021” بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب “البيت” المونديالي أمام 60 ألف متفرج.

المصدر: RT