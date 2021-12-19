ليبيا – نشرت وكالة “إنتر بريس سيرفس” الإخبارية الإيطالية وثائقيًا قصيرًا عن تجربة مروعة مرت بها مهاجرة غير شرعية من نيجيريا خلال وجودها في ليبيا.

الوثائقي الذي تابعته وترجمت محتواه صحيفة المرصد، منح المهاجرة غير الشرعية اسمًا مستعارًا “مريم” التي غادرت بلادها نيجيريا باتجاه ليبيا أملًا في الوصول إلى أوروبا لبدء حياة أفضل، لتنتهي رحلتها بتجربة مروعة تمثلت باغتصابها من قبل مهربي البشر الليبيين وعودتها محطمة مع صبي صغير.

وبين الوثائقي أن “مريم” تخوض صراعًا جديدًا مع السلطات في مدينة بنين النيجيرية، حيث مسقط رأسها ومستقر عودتها للحصول على أوراق ثبوتية لصبيها “العربي”، مشيرًا إلى أن محنتها بدأت بعد قيام مهرب للبشر باحتجازها مع عدد من الفتيات اللواتي تعرضن لجروح عدة.

وتابعت مريم بالقول: “في الليل طلب منا جميعًا أن نصبح عاريات بهدف قدوم جمع من أصدقائه لمعاينتنا واختيار من تعجبهم منا، وبدأوا بتلمس أجسادنا والمناطق ذات الخصوصية القصوى فيها، ومن ثم قاموا بالتحرش بنا بشكل لا يمكن لأحد أن يتوقع فظاعته ومن ثم يتم أخذنا بزاوي أو بناية غير مكتملة لبدء اغتصابنا”.

وأضافت “مريم”: إن هذا الأمر هو الذي قاد إلى حملها لتواجه الآن مخاوف فصلها عن صبيها، لا سيما وأن الليبيين لا يسمحون أحيانا لأمرأة نيجيرية بالتواجد مع أطفال ولدوا لآباء ليبيين، خصوصًا حينما تظهر ملامحهم بشكل واضح ما جعلها تتخذ إجراءات احترازية لمنع حدوث ذلك.

وبينت “مريم” أنها سعت لإخفاء صبيها في كافة مراحل وجودها في ليبيا بضمنها مراكز الإبعاد، مؤكدة أنها حافظت على تغطيته بملابسها في كافة الأوقات لضمان عدم التعرف على هيئته ومن ثم أخذه منها. لا تتحمل فكرة ترك قطعة منها ورائها وإن كانت نتيجة للاغتصاب.

وتابعت “مريم” بالقول إنها أحست بالعار لدى عودتها حاملة صبيًا معها رغم أنها لم تكن حاملًا قبل مغادرتها نيجيريا، ما جعلها تتعرض للتمييز في المعاملة في مدينتها، فالاستهزاء مرده أن شعر صبيها وحواجبه ولون بشرته أمور تظهر بوضوح أنه ليبي، ما قاد لتنمر معارفها عليها بالقول أنها ذهبت لليبيا لتأتي بصبي منها.

وقالت “مريم” أنها لا تملك سوى الاعتكاف لوحدها في غرفتها والبكاء طويلًا على ما حصل ويحصل لها؛ إذ لا بد أن تواجه العالم بهذا الصبي لا يمكن إبقائه بعيدا للأبد، ما جعلها تصيغ شعره البني باللون الأسود بشكل دائم؛ لأن الشعر يؤكد أنه صبي ليبي فيما تحولت بشرته لسوداء قليلًا بسبب مناخ نيجيريا.

وبينت “مريم” أنها لا تعرف من هو والد طفلها؛ لأنها تعرضت للاغتصاب من قبل عدة رجال، مشيرة إلى شعورها بالغضب بغض النظر عن هوية الوالد؛ لأنها لم تذهب إلى ليبيا بهدف الإنجاب بل للعبور إلى أوروبا فيما لم تكن سعيدة في البداية لرؤية طفلها وهو ما تغير لاحقًا لتحبه وتفتخر به.

ترجمة المرصد – خاص