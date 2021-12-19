ليبيا – سلط تقرير منوع نشرته صحيفة مدينة “ماديسون” الأميركية الضوء على تجربة 3 أشقاء من أصول ليبية للترويج لتوابل بلادهم بأراضي الولايات المتحدة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن زينب حسن البالغة من العمر 35 عامًا وشقيقيها إبراهيم ذا الـ36 عامًا وعبده ذا الـ39 عامًا افتتحا مشروعًا في مدينة “ستوتون” بولاية “ويسكانسون” التي تضم هي الأخرى عاصمة الولاية “ماديسون”.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وتابع التقرير: إن شركة توابل مملوكة للـإخوة قامت بتحويل مساحة من مبنى مسرح سابق لمحل لممارسة تجارة التجزئة لبيع التوابل وأدوات الطهي، فضلًا عن وجود خطط لديهم لاستخدام مطبخ تجاري موجود لإنشاء تجارب طعام منبثقة ستشمل أطباق من إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الغربية.

ووفقًا للتقرير سيعمل الـثلاثة على إطلاق علامتهم التجارية للتوابل “الموانئ” لبيعها في محلهم أو عبر الإنترنت، ناقلًا عن زينب قولها إنها مغرمة بوصفات والدتها للطعام، وتحب أن يشاركها الآخرون المذاق الشهي للأطعمة التي تطبخها، مبينة أن الهدف هو تعريف الجيمع بالمطبخ الليبي.

وبحسب التقرير يتم بيع التوابل في عبوات يتراوح وزنها من 30 إلى 50 غرامًا، ويتراوح سعرها من 6 إلى 8 دولارات، فضلًا عن أوانٍ للطهي مصنوعة من الطين، فيما يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة وصفات لأطباق مثل وجبة الإفطار من لحم الضأن والبط والبيض وشاورما الدجاج.

وتشمل وصفات الكعام “اليالنجي” وهو طبق سوري من ورق العنب محشو بالبصل والطماطم والفلفل الأخضر والثوم والأرز وشراب الرمان والتوابل وغيرها من المكونات، فضلًا عن مزيج توابل مخلوط بصلصة الطماطم يتم استخدامه في أطباق المكرونة، بالإضافة للكزبرة والكراوية وأوراق الغار.

ترجمة المرصد – خاص