روسيا – أكد ميخائيل ماليشيف رئيس صندوق التحوط Teza Technologies، إن قيمة “البيتكوين” يجب أن تصل خلال 3-6 سنوات إلى الحد الأقصى لها، والذي قد يبلغ حدود 500 ألف دولار.

وأشار الخبير، إلى أن هذه العملة المشفرة المشهورة، ستفقد تدريجيا هيمنتها في السوق في السنوات القريبة المقبلة.

وأضاف ماليشيف: “سعر البيتكوين يجب أن يصل إلى المستوى الأعلى في غضون 3-6 سنوات. ومن المحتمل أن يصل إلى 150-500 ألف دولار”.

ووفقا له، من بين الحجج التي تشير إلى أن “البيتكوين” لن يصمد على المدى الطويل، يمكن ذكر “استهلاك الطاقة المذهل تماما”. وقال: “اليوم فقط 22 دولة في العالم، تحرق كهرباء أكثر من البيتكوين”.

وأشار الخبير إلى أن “البيتكوين”، كان أول اختبار لمفهوم “البلوك تشين”.

وتابع الخبير: “لم يتم إنشاؤه للحوسبة السريعة الموفرة للطاقة، وهناك بالفعل عدد كبير من العملات التي تحل هذه المشكلة”.

ويعتقد ماليشيف أن مشاريع البلوك تشين العاملة، تبدو رابحة أكثر بالمقارنة مع البيتكوين. على سبيل المثال يعد Ethereum من حيث الجوهر جهاز كمبيوتر موزع، من هو حال Solana، و Cardano، و Dot وغيرها.

المصدر: نوفوستي