قطر – شهد حفل توزيع جوائز بطولة كأس العرب بكرة القدم “قطر 2021” خطأ فادحا أثناء مراسم توزيع الجوائز الفردية.

وعند توزيع جوائز الهدافين الثلاثة الأوائل بالأحذية الذهبية والفضية والبرونزية على الترتيب، بدأ دعوة الفائزين إلى منصة التتويج بشكل تنازلي، فتم دعوة الأردني يزن النعيمات (سجل 3 أهداف) لاستلام جائزة الحذاء البرونزي، فلم يصعد أحد على المنصة كون “النشامى” غادروا البطولة من الدور ربع النهائي وسيتم إرسال الجائزة له.

وبعد ذلك، تمت دعوة الجزائري ياسين براهيمي (سجل 3 أهداف) لتسلم جائزة الحذاء الفضي (كوصيف للهداف)، وبالفعل صعد النجم الجزائري إلى المنصة، ولكنه تسلم حذاء ذهبيا!!.

وعندما تمت دعوة هداف البطولة برصيد 4 أهداف التونسي سيف الدين الجزيري، صعد النجم التونسي إلى منصة التتويج لاستلام حذائه الذهبي ولكن المسؤولين عن حفل توزيع الجوائز بما فيهم رئيس “الفيفا” جيانو إنفانتينو بدا عليهم الاستغراب حيث لم يجدوا الجائزة على المنصة، ليعتذر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من هداف البطولة الذي نزل من المنصة كما صعد بخفي حنين.

ورغم الخطأ الفادح مع الجزيري فلا شك بأن اللجنة المنظمة للبطولة ستجد حذاء النجم الجزائري “الذهبي” وتسلمه إياه في وقت لاحق، كما أن هذا الخطأ لن يؤثر بكل تأكيد على الصورة الجميلة والتنظيم الرائع والمبهر الذي ظهرت عليه قطر وملاعبها خلال البطولة والذي أجمع الجميع على أنها أجمل بطولة بكل المقاييس في النسخ العشرة لمونديال العرب.

ويذكر أن المنتخب الجزائري توج بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم “قطر 2021” بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب “البيت” المونديالي أمام 60 ألف متفرج.

ورفع المنتخب الجزائري كأس العرب لأول مرة في تاريخه وحرم نظيره التونسي من إحراز لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول في النسخة الأولى عام 1963.

المصدر: RT