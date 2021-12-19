ليبيا – أجرى موقع “سبيس إن أفريكا” مقابلة مع مدير عام المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أكرم الكاسح بشأن ماضي وحاضر ومستقبل عمل المركز.

المقابلة التي نشرها الموقع الناطق بالإنجليزية والمعني بأخبار الفضاء وصناعة الأقمار الصناعية في إفريقيا وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، تطرقت إلى تاريخ إنشاء المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في العام 1989، استجابة لمتطلبات المجتمع وبهدف تحقيق التنمية المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة.

وتابعت المقابلة: إن هذا المركز متخصص في الاستشعار عن بعد والفضاء وعلوم الزلازل وبحوث علم الفلك ومقره في العاصمة طرابلس، مع فروع في مناطق مختلفة من ليبيا، ليكون هيئة مرجعية واستشارية متخصصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ما يؤهله للعب دور محوري في برامج التنمية الشاملة.

وأضافت المقابلة التي أجراها الموقع الذي يتخذ من نيجيريا مقرًا لها إنها استغلت تواجد الكاسح للمشاركة بمنتدى “جي أم إي أس وإفريقيا” الثاني الذي عقد مؤخرًا في العاصمة الاقتصادية لساحل العاج أبيدجان، لإجراء حوار معه حول رحلة ليبيا الفضائية وخططها وفيما يلي تنشر صحيفة المرصد نص المقابلة:

س/ حدثنا قليلًا.. ما هو المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء؟

في العام 2008 أرادت الحكومة إنشاء وكالة فضاء فعلية وأردنا أيضًا أن نمتلك أول قمر صناعي بعد تنفيذ محطة استقبال مباشر “دي آر أس” من “سبوت” بين العامين 2005 و2007، وأردنا أن نخطو خطوة أخرى إلى الأمام لذلك أردنا امتلاك قمر صناعي.

وأرسلنا نحو 18 مهندسًا إلى تايوان، ففي ذلك الوقت عرضت وكالة الفضاء التايوانية تدريبهم لمدة شهرين في مقابل شراء تكنولوجيا الأقمار الصناعية منها، فيما حل العام 2009 وكنا ما زلنا نناقش هذه القضية عندما حاولت جهتان بيع التكنولوجيا لنا واحدة في بلجيكا وجامعة “سوري” في بريطانيا.

وكان عرض الجامعة هو الأفضل في ذلك الوقت ومر، كان كل شيء على ما يرام وتمت الموافقة عليه تقريبًا حتى حلت أحداث العام 2011، ولسوء الحظ لم نتمكن من المضي قدمًا بعد ذلك وحتى الآن لا تزال هناك مشكلات سياسية وعدم استقرار يجعل معظم الأطراف تمتلك تحفظات بشأن العمل والاستثمار معنا.

س/ أنا متأكد أن هذا الأمر المؤسف أعادك بضع سنوات إلى الوراء، كيف استطعتم العودة للعمل بعد أحداث العام 2011؟

بصراحة حاولنا إنشاء شبكات وشراكات جديدة مع مؤسسات أخرى فيما يتعلق بتكنولوجيا الفضاء، بخلاف تلك المعنية بنظم المعلومات الجغرافية أو تطبيقات الاستشعار عن بعد، وقد تمكنا من الخضوع لبرامج بناء القدرات مع منظمة “آي أس نيت” الباكستانية رغم عدم الشروع بأي مشروع ذي قيمة حتى الآن.

المنظمة تقدم لنا تدريبا لبناء القدرات في 22 بلدًا إسلاميًا في جميع أنحاء العالم، ففي كل عام يحضر إلى التدريب مهندس واحد أو 2 على الأقل، ولكن بخلاف ذلك لا يوجد أي مشروع فعلي، ولهذا السبب تحدثت مع الدكتور “تيديان” من منتدى”جي أم إي أس وإفريقيا” بشأن قسم آخر يتعلق بتكنولوجيا الأقمار الصناعية.

س/ هل تتطلع ليبيا إلى بدء مشروع لتكنولوجيا الأقمار الصناعية؟

ما زلنا نبحث عن برامج بناء القدرات للمهندسين؛ لأنه كما ذكرت من قبل تلقينا بعض التدريب في الماضي ولكننا لم نتمكن من خلق تآزر، فالرجال الذين تدربوا في تايوان على سبيل المثال ذهبوا إلى الخارج للحصول على درجة الماجستير أو الدكتورة، لذلك نحن نتطلع للبدء من الصفر مرة أخرى.

وكان لدينا في السابق نظام “دي آر أس” ولكن تم تدميره وسنحتاج إلى بناء واحد جديد؛ لأن التكنولوجيا الآن عفا عليها الزمن فشركة “إيرباص” على سبيل المثال لديها نقطتان 6 و7 وأقمار صناعية متعددة الطبقات مبنية بأحدث التقنيات وتعتبر ترقية مهمة للنقطتين 4 و5 ولذلك حتى لو حاولنا إصلاح النظام لن يعمل مع الأقمار الصناعية الجديدة، رغم أن نظامنا للتصوير الموضعي حل بالمرتبة الـ26 عالميا خلال عام 2004 و2005.

س/ هل هناك خطط لبناء دائرة استشعار وأمن جديدة؟

نعم بالطبع وكما أخبرتك، لكن بسبب عدم الاستقرار السياسي في البلاد لم نتمكن من إحراز تقدم كبير ومع ذلك حتى عندما تبادلنا الحكومات كانوا يعلمون أن مركزنا مخصص لتكنولوجيا الفضاء، ونطالب بالدائرة في كل عام تقريبا لذلك نعتقد أنه عاجلًا أم آجلًا سوف يوافقون على طلبنا وسنكون قادرين على الحصول على محطاتنا للاستقبال والفضاء.

س/ هل سيكون لليبيا قمر صناعي للاستشعار عن بعد عندما يكون لديكم في النهاية قمر صناعي؟

نعم كانت هذه مشكلة قبل أن نحصل على أي دعم من الحكومة ولا أستطيع أن أتذكر في أي عام، ولكن كان هناك جدل حول ما إذا كان ينبغي أن يكون لدى ليبيا قمر صناعي للاتصالات أو آخر للاستشعار عن بعد، وفي النهاية قررنا الاختيار الواضح ونخطط أيضًا للعمل على الأقمار الصناعية المكعبة في المستقبل.

س/ هل تعملون مع جامعات ومؤسسات علمية أخرى؟

نعم لدينا نوع من الاتفاق مع بعض المؤسسات، لكنها تعتمد بشكل أساسي على الأبحاث وإذا كان لدى بعض الطلاب أفكار أو مشاريع ليتم تنفيذها أو يرغبون في إجراء بعض التحليلات فإننا نتعاون معهم لدعمهم من خلال تزويدهم بالبيانات اللازمة.

س/ هل لديكم نشاط لعلم الفلك في ليبيا حدثنا عنه أيضًا؟

لدينا 3 مراكز رئيسة المركز الرئيسي للاستشعار عن بعد في العاصمة طرابلس ويقع مركز علم الفلك في مدينة بنغازي ولدينا نحو 35 شخصًا يعملون هناك، والهدف الرئيسي لمركز علم الفلك هو تقديم تقارير عن الظواهر الفلكية وعلى سبيل المثال في حالة حدوث كسوف كما أنهم يزودون المؤسسات الأخرى وخاصة الإسلامية بمعلومات مثل متى سيبدأ الشهر أو عندما يكون لدينا أحداث مثل رمضان وهي توفر اليوم أو الوقت المحدد لمثل هذه الأحداث.

س/ ما هي ميزانيتكم السنوية؟

تشرف السلطات في ليبيا على مركز البحث العلمي التابع لوزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية ولديها في الوقت الحالي نحو 22 مركزًا بحثيًا بما في ذلك مركزنا، وتخصص الحكومة أموالًا للهيئة الليبية للبحث العلمي في كل عام وهي مقسمة بين 22 مركزًا بناء على التطبيقات والمشاريع التي من المفترض أن تنفذها.

ولسوء الحظ في السنوات القليلة الماضية ألغت الحكومات التمويل تقريبًا بسبب الأزمة المالية الناتجة عن أحداث العام 2011 ولذلك في الوقت الحالي نقوم بالبحث محليًا بناء على بيانات الأقمار الصناعية وبعض المشاريع الصغيرة الأخرى وهذه المشاريع أيضًا من دون ميزانيات.

وكان لدينا عدد قليل من المشاريع مع بعض المؤسسات مثل سلطة المياه في ليبيا حيث دفعت لنا 50 ألف دولار لتنفيذ مشروع لها، ونحن حاليًا نتشارك مع اتحاد “أو أس أس” وهو مرصد الصحراء والساحل في مشروع منتدى “جي أم إي أس وإفريقيا”، لذلك نحصل على بعض الأموال من المشاركة في بعض الأنشطة.

س/ كيف هو شكل مشاركة القطاع الخاص في ليبيا؟

المشاركة نادرة؛ إذ تبلغ مشاركة الحكومة في النظام البيئي الفضائي الليبي نحو 80 إلى 85%.

س/ بشكل عام كم عدد الأشخاص الذين يعملون في المراكز؟

يبلغ إجمالي عدد العاملين في المراكز الـ3 نحو 200 موظف، يعمل 125 منهم في المركز الرئيسي العاصمة طرابلس، وفي مركز علم الفلك 35، ويضم مركز علم الزلازل الباقي، وبالنسبة لعلم الزلازل لدينا الشبكة الوطنية الليبية مع 15 محطة قاعدية وليبيا ليست نشطة للغاية في علم الزلازل، لكننا ما زلنا نراقب الأنشطة ويقع مركز البيانات على بعد 10 كيلومترات جنوب العاصمة.

س/ ما هي خططكم للعام القادم؟

قبل مجيئنا إلى هنا مباشرة كان لدي اجتماع مع جميع رؤساء الأقسام لدي وخططنا للتحضير للعام المقبل من خلال إجراء الكثير من البحث العلمي حول تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية، وبالإضافة إلى ذلك وبالنسبة للإدارات الأخرى ذات الصلة بتكنولوجيا الفضاء فقد اجتمعت معهم، وقبل أن أصبح مديرًا كنت قائدًا للبحث العلمي في قسم تكنولوجيا الفضاء وقد طلبت مقابلة القسم في الأسبوع الماضي في ديسمبر الجاري، ونتيجة لذلك كلفت 5 علماء بإعداد خارطة طريق للعام المقبل.

ترجمة المرصد – خاص