ليبيا – أعرب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري عن بالغ آسفه للحادث الأليم بمدينة طبرق والذي راح ضحيته سبعة أشخاص نتيجة إطلاق النار عليهم من أحد أقاربهم الواقع تحت تأثير مواد مخدرة.

الحراري أعرب في بيان له نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب عن تقديره لعناصر مديرية أمن طبرق التي تعاملت بشجاعة مع الحادث ومنعت وقوع مزيد من الضحايا، معربًا في الوقت نفسه عن قلق اللجنة من انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بأنواعها وتزايد معدلات الادمان والاتجار بتلك المواد.

وشدد رئيس لجنة الشؤون الداخلية على ضرورة وضع خطة على المستوى الوطني لمواجهة هذا الملف الخطير الذي يهدد مستقبل الشباب الليبي، داعيًا لتحرك مشترك بين جميع الوزارات و الهيئات ، مجددًا دعوته لوزارة الداخلية إلى بذل مزيد من الجهود وللتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية لمكافحة الانشطة المتعلقة بتهريب المواد المخدرة.

وأضاف بأن المسؤولية لا تقع فقط على رجال الأمن، بل أيضًا يجب التركيز على دور التوعية وإنشاء مراكز طبية لعلاج المدمنيين وإدماجهم في المجتمع، مؤكدًا على أهمية تشديد القوانين الوطنية لمحاسبة المسؤولين عن الاتجار في المواد المخدرة وبضرورة وضع ملف مكافحة المؤثرات العقلية كأولوية وطنية باعتباره يشكل تهديدا للجميع.

وقدم الحراري خالص تعازي لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب لعائلات الضحايا ولبلدية طبرق وتمنيات اللجنة بالشفاء العاجل للجرحى.

الحراري أكد على ضرورة وضع ملف مكافحة المؤثرات العقلية كأولوية وطنيه باعتباره يشكل تهديدًا للجميع.