ليبيا – أكد تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا توداي” الناطقة بالإنجليزية الإفراج عن مراهقين اثنين من ليبيا اتهما باستخدام وثائق مزورة بهدف مغادرة مالطا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى الإفراج عن صبيين يبلغان من العمر 16 و17 عامًا بكفالة، في انتظار استئناف ضد حكم بحقهما يتمثل في السجن لمدة 6 أشهر بعد اعترافهما باستخدام وثائق مزورة بهدف مغادرة الأراضي المالطية.

ووفقًا للتقرير، أقر الصبيان بذنب استخدام بطاقتي هوية مزيفتين لمغادرة مالطا، فيما اعترض المدعي العام على طلب الإفراج بكفالة بحجة اتهام الصبيين بارتكاب جرائم خطيرة ضد أمن الحدود، فضلًا عن أسباب أخرى لتقرير قاضية مالطية أن هذا الذنب لا يستحق الاحتجاز الطويل.

وكان محامي الدفاع قد استدعى قريبًا مالطيًا لأحد الصبيين للإدلاء بشهادته في الـ15 من ديسمبر الجاري، ليكشف للمحكمة عن كون الصبي ابن أخته ووصل إلى مالطا في الـ3 من أغسطس على متن رحلة جوية من ليبيا برفقة الصبي الآخر الذي عاش معه في قرية مالطية تدعى “هال فار تينت”.

وأرجعت المحكمة قرارها لأسباب إنسانية، من بينها أن المتهمين قاصرين وفي أرض أجنبية بعيدين عن والديهما ويواجهان الإجراءات الجنائية، في وقت قد تتسبب فيه تجربة السجن لصدمة بالنسبة لهما مدى الحياة، فيما تم حظر تحركهما بشكل صارم ومنعهمها من المغادرة برًا وبحرًا وجوًا بضمانات مالية.

ترجمة المرصد – خاص