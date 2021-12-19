ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الأزمة الليبية تجري لقاءات واسعة، حيث انتهت أمس السبت من الإقليم الغربي بسرت، واتجهت إلى بنغازي.

معزب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنبك” الروسية، أضاف أن وليامز استمعت إلى العديد من الآراء حول الانتخابات الجارية بشكل خاص، ومستقبل العملية السياسية بشكل عام.

وأوضح أنه حتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن تأجيل الانتخابات الرئاسية أو إلغائها حتى يتم إعادة جدولة لمواعيد الانتخابات.

وأشار إلى أن الحكومة ستستمر كحكومة تسيير أعمال، حيث أنها لم تتجاوز بعد عمرها الزمني الذي حددته خارطة الطريق.