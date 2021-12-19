ليبيا- تحدث تقرير إخباري نشرته صحيفة “مورننغ ستار” البريطانية عن الظروف الصعبة التي يمر بها المهاجرون غير الشرعيون من الأفارقة العالقين في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن هؤلاء قولهم: إن السلطات في ليبيا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا يجب أن تخضع للمساءلة نظرًا لانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى بر الأمان عبر حدود هذه السلطات.

وقال المهاجر غير الشرعي من جنوب السودان “يامبيو ديفيد أوليفر” البالغ من العمر 24 عامًا الذي تحول لاحقًا لناشط في مجال المطالبة بحقوق المهاجرين غير الشرعيين: “كانت الحياة جحيمًا حقيقيًا لنا في ليبيا، ولقد عشنا حلقات متكررة من المعاناة والاغتصاب والتعذيب والاعتقالات التعسفية والابتزاز والقتل”.

ووفقًا للتقرير أمضى “أوليفر” ومجموعة كبيرة من الرجال والنساء والأطفال أيامًا في الاعتصام خارج مبنى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا، مطالبين بإجلائهم من البلاد فيما تابع “أوليفر” بالقول: “لا يوجد مرحاض واحد أو حمام واحد بالنسبة لنا”.

وأضاف “أوليفر” قائلًا: “لا توجد مياه شرب نظيفة ولا بطانيات ولا مأوى ولا طعام ولا رعاية صحية ولا فوط صحية للنساء وحفاضات للأطفال، يجب أن يحاسب الاتحاد الأوروبي مع ليبيا على الجرائم التي ارتكبها ضد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى حدوده”.

وشدد “أوليفر” على وجوب مراجعة بريطانيا سياستها المتعلقة بالهجرة وإلغاء وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية “فرونتكس” ووقف تمويل خفر السواحل الليبيين وتحرير المهاجرين غير الشرعيين من المعتقلات الليبية وإجلاء من ينامون خارج مقر المفوضية بسرعة.

وبين “أوليفر” أن المفوضية لا يمكنها أن تفعل ذلك من دون مساعدة الدول الأخرى بما فيها بريطانيا، مناشدًا الأخيرة وباقي الدول منح المزيد من فرص إعادة التوطين والإجلاء للمهاجرين غير الشرعيين للمساعدة في مجابهة الأزمة الحالية في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص