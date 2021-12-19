ليبيا – قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبوعزة إن سعر قنطار الدقيق الممتاز الداخل في صناعة الخبز ارتفع في ديسمبر 2021 بنسبة 50%، بالمقارنة على أساس سنوي مع ديسمبر من العام الماضي، موضحًا أن قنطار الدقيق بلغ 225 دينارًا، مرتفعًا من 150 دينارًا.

بوعزة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أمس السبت، كشف عن مخاوف نقابة المخابز من ارتفاع أسعار رغيف الخبز خلال الفترة القليلة المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار الدقيق عالميًا والمواد المصاحبة، على رأسها الزيت والدقيق والخميرة والسكر، مضيفًا أن الأسعار الدولية تُعد سببًا رئيسًا لصعود سعر القنطار في السوق المحلية مع غياب الرقابة وضبط الأسعار.

وأشاد بوعزة بدور وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة التي شَكّلت لجنة لحصر شركات المطاحن والأعلاف، مبينًا أن هذه الخطوة ستسهم في حصر الدول المُصدّرة لحبوب القمح الصلب والطري إلى ليبيا، ما يعني ضبط الجودة وبالتالي الأسعار ومعرفة الاحتياطي.