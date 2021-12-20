سويسرا – أعطى رئيس الاتحاد الدولي لكرة “فيفا”، جياني إنفانتينو، دفعة لمصر بشأن إمكانية استضافتها بطولة كأس العالم عام 2030.

وقال رئيس “الفيفا” في تصريحات نقلتها صحيفة “kick off” الجنوب إفريقية، إن دول شمال إفريقيا يمكنها استضافة بطولة كأس العالم خاصة بعدما نجحت مصر في تنظيم كأس الأمم الإفريقية في وقت قياسي بنسخة 2019، وأضاف أن مقترح إقامة كأس العالم كل عامين سيزيد من فرص استضافة البطولة في دول مختلفة حول العالم ولاسيما دول شمال إفريقيا.

وتابع إنفانتينو قائلا: “مصر حريصة على التعاون مع جيرانها في الشمال خلال محاولة مشتركة لتنظيم نسخة 2030 من البطولة الأكبر على مستوى العالم ولكن الأمر قد يكون مرهونا بإقامة البطولة كل عامين، كما أن دولتي إسبانيا والبرتغال عرضتا استضافة البطولة بشكل مشترك، وكان للمغرب رغبة قوية في استضافة البطولة بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، ولكن الدولتين الإيبيرتين قدمتا طلبهما دون المغرب”.

واستطرد إنفانتينو حديثه قائلا: “بإمكان مصر والسعودية تنظيم كأس العالم ولكن المغرب فقط هو من تقدم بملفه حتى الآن”.

وعن بطولة كأس العرب التي اختتمت منافساتها مؤخرا بقطر، قال رئيس “الفيفا”: “أعتقد أن كأس العرب فرضت نفسها بعد أن شاهدها الملايين خاصة في الأدوار الإقصائية ونجحت البطولة بكل المقاييس”.

وأضاف “تلقيت العديد من المكالمات تطالب بتنظيم المسابقة مجددا وأنا أؤيد ذلك.. الدول العربية مؤهلة لاستضافة المونديال.. الجمهور العربي يستحق الأفضل”.

وأكمل إنفانتينو: “كأس العرب لن تتعارض مع كأس آسيا، البطولة ستفيد كرة القدم الآسيوية والإفريقية أيضا”.

المصدر: وكالات