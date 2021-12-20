ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة على أن البرلمان ليس معني بإعلان تأجيل الانتخابات قبل انقضاء الموعد المعلن عنه سابقًا.

افحيمة أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن لجنة 75 بمساعدة البعثة هي من أعلنت موعد 24 ديسمبر كموعد سياسي مفترض لإجراء الانتخابات في ليبيا، والمفوضية بدورها أعلنت مقدرتها الفنيه على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ وهي التي عليها أن تعلن تعذر قيامها بذلك إذا كان قد تعذر عليها بالفعل.

ولفت إلى أنه بعد انقضاء الموعد المحدد سيكون للبرلمان موقف يعلن فيه حزمة من الإجراءات حيال ذل.

وتابع: “البرلمان لن يعلن عن تأجيل الانتخابات ولكنه سيجتمع بعد 24 ديسمبر ليعلن عن تعذر إجرائها في حال تعذر ذلك بالفعل ويقدم لليبيين الأسباب الواردة في تقارير الجهات المعنية بتنظيم الانتخابات، وعلى رأسها المفوضية العليا للانتخابات، ويضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها”.

كما أكد على أنه سيشمل هذا الاعلان حزمة من الإجراءات سيتم الافصاح عنها في حينها.