الأردن – وقعت شركة “تطوير العقبة” الأردنية ومجموعة “موانئ أبو ظبي” الإماراتية امس الأحد 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

وتنص الاتفاقيات والمذكرات على قيام المجموعة بالمساهمة في تطوير قطاعات السياحة والنقل والبنى التحتية للخدمات اللوجستية والرقمية في مدينة العقبة.

وذكر موقع “عمون” الأردني أن هذه الاتفاقيات تتعلق بتطوير منطقة مرسى زايد، ومحطة السفن السياحية، ونظام رقمي متقدم لمنظومة الموانئ، وتحديث وتطوير مطار الملك حسين الدولي وتطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض.

تطوير مرسى زايد

تنص الإتفاقية على قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير مساحة 1.2 مليون متر مربع ضمن المرحلة الأولى من تطوير منطقة مرسى زايد البالغة مساحتها الإجمالية 3.2 مليون متر مربع، والتي تشمل محطة للسفن السياحية والمرافق السياحية والترفيهية والسكنية وغيرها من المشاريع، التي ستسهم في تعزيز جاذبية مدينة العقبة كوجهة رئيسية على البحر الأحمر.

تطوير وإدارة محطة السفن السياحية

وبموجب الاتفاقية ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وإدارة وتشغيل محطة جديدة للرحلات البحرية في مدينة العقبة والتي ستكون بمثابة بوابة للمسافرين الذين يزورون البحر الأحمر.

مقطع آيلة

وقعت شركة تطوير العقبة وبوابة المقطع، الذراع الرقمي التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية تنص على تأسيس مشروع مشترك متمثل في “مقطع آيلة” لتطوير وتشغيل نظام رقمي لمنظومة الموانئ، وسيعمل النظام الرقمي على تسهيل التواصل بين كافة مشغلي الميناء ومحطة الحاويات، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (ASEZA) وشركة تطوير العقبة، والهيئة البحرية الأردنية وجميع أصحاب العلاقة ضمن منظومة ميناء العقبة.

ومن المتوقع أن ينفذ النظام أكثر من مليوني معاملة رقمية سنويا، تحقق وفورات مالية وتقلص وقت الإنجاز لأصحاب العلاقة والمتعاملين، إضافة إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتسهيل الخدمات.

تطوير مطار الملك حسين الدولي

وتنص الاتفاقية على تعاون شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبوظبي في تطوير مطار الملك حسين الدولي في مدينة العقبة بهدف تمكينه من تعزيز طاقته الاستيعابية واستقبال عدد أكبر من الرحلات الجوية السياحية الدولية والمحلية، ما يضمن رحلات ميسرة للمسافرين الراغبين بالتنقل بين محطة السفن السياحية والمطار، مع توفير خدمات لوجستية جوية متطورة وتعزيز شبكة الربط الجوي لمدينة العقبة.

مذكرة تفاهم مبدئية لتحديث وتطوير ميناء متعدد الأغراض

وتنص هذه المذكرة المبدئية على تعاون شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبوظبي لدراسة تطوير وتحديث ميناء متعدد الأغراض، من خلال بنى تحتية عالية المستوى تشمل البضائع المدحرجة والعامة بالإضافة إلى مناولة شحنات الحبوب الغذائية والمواشي.

المصدر: موقع “عمون” الأردني