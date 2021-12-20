ليبيا- سلط تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام ويكلي” الإخباري المصري الضوء على آفاق العملية السياسية في ليبيا في ظل المضي في تأجيل إجراء الانتخابات المرتقبة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر الجاري كان سيمثل تتويجًا لخارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي، إلا أن هذا لم يتم بسبب تقاطعات داخلية وخارجية.

وبين التقرير أن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز ستعاود استئناف مهمة إنقاذ العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، مؤكدًا أن ويليامز ليست غريبة على المواقف الصعبة، فهي من قادت هذه العملية بعد استقالة المبعوث الأممي السابق غسان سلامة.

وتوقع التقرير أن تشهد بداية العام 2022 الشروع بمفاوضات جديدة بقيادة ويليامز لتشكيل حكومة جديدة أقل إثارة للجدل، قبل الشروع في سد الخلافات بين الفصائل الليبية حول العملية الانتخابية، إلا أن الظروف الحالية تصعب عملية تخمين الوقت الذي سيستغرق قبل إجراء الانتخابات.

وأختتم التقرير بالإشارة إلى وجود حالة من التباعد بين الفصائل الرئيسية فيما تتنافس فصائل أخرى للحصول على مواقع أكثر فائدة، فالمناخ الحالي يهدد بأن يكون الوضع قاسيًا كما كان دائمُا، ففي ظل استمرار وجود المقاتلين والمرتزقة الأجانب ما زال خطر الانزلاق إلى الأعمال العدائية يلوح في الأفق.

ترجمة المرصد – خاص