فلسطين – وضعت السلطات الإسرائيلية أمس إخطارات إخلاء على عشرات الدونمات في خلة حسان شمال بديا غرب محافظة سلفيت، بحجة أنها “أملاك دولة”.

وقال عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن الأراضي في محافظة سلفيت المزارع يوسف أبو صفية لوكالة “معا”: إن “قوات الاحتلال قامت بوضع اخطارات إخلاء على أراضي المواطنين في خلة حسان، تطالب بإخلاء أراض بمساحة أكثر من 20 دونما، ووضع اليد عليها وإعادتها إلى طبيعتها كما كانت بحجة أنها أملاك دولة لا يحق لهم العمل بها واستصلاحها”.

وأضاف أبو صفية أن “منطقة خلة حسان والتي تقدر مساحتها بأكثر من 4 آلاف دونم مهددة بالمصادرة، حيث أقام المستوطنون منشآت سكنية وحيوانية، على مساحة تقدر باكثر من ألف دونم والهدف منها إنشاء مستوطنة جديدة تربط خمس مستوطنات وعدد من الكتل الاستيطانية بين محافظتي سلفيت وقلقيلية، حيث تعود بدايات محاولات الاستيلاء عليها إلى عام 1983”.

وتابع: “وفي خطوة لحرمان المزارعين من أراضيهم يقوم المستوطنون بعدة ممارسات، منها الاعتداء عليهم وإغلاق الطرق أمامهم لمنعهم من وصولهم لأراضيهم، وتسريح المواشي والابقار بين أشجار الزيتون وبالتالي تلف الأشجار، وكذلك مصادرة للآليات أثناء العمل وكل هذا تحت تهديد السلاح وإطلاق النار اتجاه المزارعين من أجل الاستيلاء والمصادرة بحجج واهية”.

وناشد أبو صفية أصحاب الأراضي تجهيز الأوراق الثبوتية والتوجه للمؤسسات ذات العلاقة من أجل رفع قضايا لدى المحاكم.

ومن جانبه أدان محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل “ممارسات الاحتلال في منطقة خلة حسان”، وطالب المجتمع الدولي “العمل على الضغط على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها، لأن صمته يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني”.

المصدر: “معا”