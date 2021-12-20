ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي التكبالي أن ليبيا تمر بأزمة كبيرة حاليًا بسبب حكومة الوحدة، قائلاً :إن مجلس النواب مستعد لإخراج حكومة عبد الحميد الدبيبة، وربما تبقى لتسيير الأعمال، وفي الأثناء يُشكل البرلمان حكومة وطنية، لكن حتى في هذه الحالة رأينا أن الدبيبة لم يعتد بمجلس النواب وأخذ يصرف الأموال ويتخذ القرارات.

التكبالي في تصريحات خاصة لصحيفة “العرب” اللندنية أضاف: “حكومة الدبيبة انتهت، وليست لها حظوظ للبقاء بعد الرابع والعشرين من ديسمبر قانونيًا، وليس لها الحق أن تبقى بعد التاريخ المذكور”، مشيرًا إلى أن الأجسام الموجودة حاليًا جميعها ليس لها الحق في الواقع في أن تبقى، لذا يجب أن تتم مصالحة حقيقية بعد رحيلها وظهور أجسام جديدة.

وتابع التكبالي: “الدبيبة قد يرفض تسليم السلطة، هذا وارد جدًا، خاصة وأنه يعتمد على الميليشيات للحفاظ على بقائه”.

التكبالي اختتم تصريحه بالقول: “إن الانتخابات لن تحدث حتى بعد 7 أشهر، لأن الخلافات كبيرة جدًا بين الأطراف الفاعلة، وهناك الكثير من التدخلات الدولية والداخلية، لا بد أن تختفي أطراف وتظهر أطراف أخرى حتى تتم الانتخابات وذلك بعد مصالحة حقيقية”.